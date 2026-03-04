#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Құқық

ШҚО-да жол талғамайтын көліктің өзі қарға батып, жолда қалған

Қарға бату, ШҚО, жол талғамайтын көлік, Тарбағатай ауданы, Омбы — Майқапшағай, тас жол, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 21:11 Сурет: polisia.kz
Тарбағатай ауданындағы республикалық маңызы бар Омбы — Майқапшағай тас жолында боран мен қалың қар салдарынан жол талғамайтын көлік жолдан шығып кеткен. Омбы қарға қадалған көлік өз күшімен кері шыға алмаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына патрульдік полиция инспекторы Нұрасыл Қабылқақов пен табиғатты қорғау тобының инспекторы Ришат Ахметов шұғыл жетті. Тәртіп сақшылары көлік айналасын қардан тазартып, дөңгелектерін босатты және арнайы техниканың жұмыс істеуіне жағдай жасады. Кейін трактордың көмегімен көлік қайтадан тас жолға шығарылды.

"Зардап шеккендер жоқ. Жүргізуші полицейлерге жедел әрекеті үшін алғыс білдірді", делінген хабарламада.

Қарға бату, ШҚО, жол талғамайтын көлік, Тарбағатай ауданы, Омбы — Майқапшағай, тас жол, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 21:11

Сурет: polisia.kz

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Омбы – Майқапшағай тасжолында төрт адам қаза тапты
09:17, 04 қазан 2025
Омбы – Майқапшағай тасжолында төрт адам қаза тапты
Қазақстанның бес өңірінде қалың қар, боран мен желге байланысты жолдар жабылды
15:10, 03 қаңтар 2025
Қазақстанның бес өңірінде қалың қар, боран мен желге байланысты жолдар жабылды
Арқалық маңында ішінде науқасы бар жедел жәрдем көлігі қарға батып қалған
17:25, 08 ақпан 2025
Арқалық маңында ішінде науқасы бар жедел жәрдем көлігі қарға батып қалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
22:34, Бүгін
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
22:06, Бүгін
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
21:34, Бүгін
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
21:13, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: