#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы

Қар, ауа райы болжамы, 15 желтоқсан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.12.2025 16:42 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 15 желтоқсанда Қазақстан аумағы бойынша ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсенбіде еліміздің басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады: негізінен қар түрінде жауын-шашын болады, делінген "Қазгидромет" болжамында.

Солтүстікте, түнде және таңертең еліміздің орталығында қалың қар жауады деп күтіледі. Оңтүстік-шығыста, түнде оңтүстікте, күндіз республикамыздың шығысында жаңбыр мен қар түрінде қатты жауын-шашын болады.

Қазақстан бойынша тұман, көктайғақ болады және боран соғып, жел екпін алады деп болжанады. Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды облыстарының батысында, солтүстігінде, шығысында және Ұлытау облысында, Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 30 м/с және одан жоғары жылдамдықпен қатты жел соғады деп күтіледі.

Бұған дейін Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы жарияланған болатын. Оған сәйкес, қалада қайта қар жауып, күн суытатыны болжанады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Нөсер жаңбыр жауып, қатты жел тұрады": 12 мамырға арналған ауа райы болжамы
17:30, 11 мамыр 2024
"Нөсер жаңбыр жауып, қатты жел тұрады": 12 мамырға арналған ауа райы болжамы
"Жаңбыр жауып, жел соғады". Еліміз бойынша 8 сәуірге арналған ауа райы болжамы
16:31, 07 сәуір 2024
"Жаңбыр жауып, жел соғады". Еліміз бойынша 8 сәуірге арналған ауа райы болжамы
"Тұман, қатты жел". Еліміз бойынша 30 қарашаға арналған ауа райы болжамы
16:09, 29 қараша 2025
"Тұман, қатты жел". Еліміз бойынша 30 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: