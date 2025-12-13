Алматыда қайтадан қар жауып, күн суытады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
"Қазгидромет" РМК Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, алдағы аптада мегаполисте қар, көктайғақ және тұман болжанып отыр. Сонымен қатар ауа температурасы одан әрі төмендейді.
"Ылғалды ауа массаларымен қоректенетін циклон республика аумағының басым бөлігінде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, көктайғақ пен боран алып келеді", деп хабарлады синоптик.
Сондай-ақ мамандар 15 желтоқсанда Алматы облысында түнде және күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында қар, боран, көктайғақ күтілетінін ескертті. Күндіз таулы аймақтарда кей уақыттарда қалың қар жауады. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, облыстың солтүстігі мен оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с, кей сәттерде 23-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Түнде ауа температурасы күрт төмендеп, 0…-5°С-қа дейін, ал облыстың солтүстігінде және таулы аймақтарда -10…-15°С-қа дейін төмендейді.
Алматы бойынша 2025 жылғы 13-19 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
13 желтоқсан:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз +6…+8°С.
14 желтоқсан:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +6…+8°С.
15 желтоқсан:
Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар жауады, тұман, көктайғақ болады. Жел батыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…+2°С, күндіз одан әрі төмендейді.
16 желтоқсан:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.
17 желтоқсан:
Аспан бұлтты, күндіз жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады, тұман мен көктайғақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.
18 желтоқсан:
Аспан бұлтты, қар жауады, кей уақыттарда қалың қар, тұман, көктайғақ болады. Жел солтүстік-батыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз 0…-2°С.
19 желтоқсан:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз -1…-3°С.