#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Алматыда қайтадан қар жауып, күн суытады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы

Алматыда қайтадан қар жауып, күн суытады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 10:12 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер Zakon.kz-ке алдын ала ауа райы болжамын ұсынды. Гидрометорталықтың мәліметінше, келесі аптаның басында қайтадан жауын-шашын түсіп, демалыс күндеріне қарай күндіз де аяз болады.

"Қазгидромет" РМК Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, алдағы аптада мегаполисте қар, көктайғақ және тұман болжанып отыр. Сонымен қатар ауа температурасы одан әрі төмендейді.

"Ылғалды ауа массаларымен қоректенетін циклон республика аумағының басым бөлігінде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, көктайғақ пен боран алып келеді", деп хабарлады синоптик.

Сондай-ақ мамандар 15 желтоқсанда Алматы облысында түнде және күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында қар, боран, көктайғақ күтілетінін ескертті. Күндіз таулы аймақтарда кей уақыттарда қалың қар жауады. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, облыстың солтүстігі мен оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с, кей сәттерде 23-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Түнде ауа температурасы күрт төмендеп, 0…-5°С-қа дейін, ал облыстың солтүстігінде және таулы аймақтарда -10…-15°С-қа дейін төмендейді.

Алматы бойынша 2025 жылғы 13-19 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы

13 желтоқсан:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз +6…+8°С.

14 желтоқсан:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +6…+8°С.

15 желтоқсан:

Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар жауады, тұман, көктайғақ болады. Жел батыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…+2°С, күндіз одан әрі төмендейді.

16 желтоқсан:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.

17 желтоқсан:

Аспан бұлтты, күндіз жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады, тұман мен көктайғақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.

18 желтоқсан:

Аспан бұлтты, қар жауады, кей уақыттарда қалың қар, тұман, көктайғақ болады. Жел солтүстік-батыстан 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз 0…-2°С.

19 желтоқсан:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз -1…-3°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда аптап ыстық қашан басылады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
18:51, 04 шілде 2025
Алматыда аптап ыстық қашан басылады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Алматыда күн суыта бастайды: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
17:56, 05 қыркүйек 2025
Алматыда күн суыта бастайды: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Алматының бір аптаға арналған ауа райы болжамы: жаңбыр жауып, жел соғады
17:00, 19 мамыр 2023
Алматының бір аптаға арналған ауа райы болжамы: жаңбыр жауып, жел соғады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: