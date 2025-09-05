Алматыда күн суыта бастайды: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Сурет: Instagram/dots_foto
Синоптиктер Zakon.kz сайтына алдағы күндерге арналған ауа райының алдын-ала болжамын ұсынды. "Қазгидромет" РМК-ның деректеріне сәйкес, оңтүстік астанада демалыс күндері жылы болғанымен, келесі аптада жауын-шашын болып, ауа температурасы күрт төмендеуі күтіледі.
"Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, бір апта ішінде, яғни 6-12 қыркүйек аралығында жауын-шашынды күндер болады деп болжанады.
"Алдағы үш күнде Алматыда жауын-шашынсыз ауа райы болады. Түнде ауа температурасы 15-тен 19 градусқа дейін аздап көтеріледі деп күтіледі, ал күндізгі уақытта сынап бағаны мына межені көрсетеді: +31...+33°С. Бірақ одан кейінгі күндері орталығы Ақтөбе облысының солтүстігінде орналасқан циклонның шығыс бағытқа және соған байланысты атмосфералық фронттардың жылжуына байланысты мегаполисте жаңбыр жауады деп болжанады". Дәулет Кісебаев
Сондай-ақ, маман қалада екпінді желмен қатар найзағай ойнауы мүмкін екенін айтады. Ауа температурасы біртіндеп төмендейді: түнде сынап бағаны +17...+19 градустан +11...+13 градусқа дейін, ал күндіз +29...+31 градустан +21...+23 градусқа дейін түседі.
- 6 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +15...+17°C, күндіз: +31...+33°C.
- 7 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +17...+19°C, күндіз: +31...+33°C.
- 8 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +17...+19°C, күндіз: +29...+31°C.
- 9 қыркүйек: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 15 м/с. Ауа температурасы түнде: +15...+17°C, күндіз: +27...+29°C.
- 10 қыркүйек: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +25...+27°C.
- 11 қыркүйек: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +23...+25°C.
- 12 қыркүйек: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +11...+13°C, күндіз: +21...+23°C.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылдың қыркүйек, қазан және қараша айларында ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.
