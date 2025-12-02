"Ордабасы" футбол клубының бұрынғы президенті қайда жасырынып жүр
Сурет: fcordabasy.kz
"Ордабасы" футбол клубының бұрынғы президенті Бахтияр Байсейітов Түркияда жасырынып жүр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР Бас прокуратурасы Kazinform-ға берген жауабында хабарлады.
"Оның Түркияда жасырынған жері анықталғаннан кейін 2025 жылдың 21 ақпанында елге қайтару туралы өтініш берілген. Шешім әлі қабылданған жоқ", деп хабарлады ҚР Бас прокуратурасы.
Айта кетейік, Байсейітов Түркістан облысындағы Қаратау кенішін салу кезінде "Iri Building LLP" және "Қаратау" компаниялары арқылы 320 миллион теңгеден астам қаражат жымқырды деген күдікке ілінген.
Тергеушілер жобаға арналған жабдықтар жеткізілген жоқ және қаражаттың бір бөлігі жымқырылды деп есептейді.
Байсейітов өзі басқаратын компанияның қызметіне лобби жасағаны анықталды.
"Іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабының 4-бөлігінің 2-тармағы бойынша сараланды, бұл тармақ адамдар тобының аса ірі көлемде басқа біреудің мүлкін жымқыруына қатысты", - делінген хабарламада.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript