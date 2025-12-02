#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

"Ордабасы" футбол клубының бұрынғы президенті қайда жасырынып жүр

&quot;Ордабасы&quot; футбол клубының бұрынғы президенті қайда жасырынып жүргені белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 17:30 Сурет: fcordabasy.kz
"Ордабасы" футбол клубының бұрынғы президенті Бахтияр Байсейітов Түркияда жасырынып жүр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР Бас прокуратурасы Kazinform-ға берген жауабында хабарлады.

"Оның Түркияда жасырынған жері анықталғаннан кейін 2025 жылдың 21 ақпанында елге қайтару туралы өтініш берілген. Шешім әлі қабылданған жоқ", деп хабарлады ҚР Бас прокуратурасы.

Айта кетейік, Байсейітов Түркістан облысындағы Қаратау кенішін салу кезінде "Iri Building LLP" және "Қаратау" компаниялары арқылы 320 миллион теңгеден астам қаражат жымқырды деген күдікке ілінген.

Тергеушілер жобаға арналған жабдықтар жеткізілген жоқ және қаражаттың бір бөлігі жымқырылды деп есептейді.

Байсейітов өзі басқаратын компанияның қызметіне лобби жасағаны анықталды.

"Іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабының 4-бөлігінің 2-тармағы бойынша сараланды, бұл тармақ адамдар тобының аса ірі көлемде басқа біреудің мүлкін жымқыруына қатысты", - делінген хабарламада.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Ордабасы" футбол клубының бас бапкері тағайындалды
10:41, 22 желтоқсан 2024
"Ордабасы" футбол клубының бас бапкері тағайындалды
Тоқаев "Атлетико Мадрид" футбол клубының президентін қабылдады
17:02, 11 маусым 2024
Тоқаев "Атлетико Мадрид" футбол клубының президентін қабылдады
"Жетісу" футбол клубының директоры екі айға қамауға алынды
09:01, 03 маусым 2024
"Жетісу" футбол клубының директоры екі айға қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: