#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
508.2
589.82
6.54
Қоғам

Шымкентте полиция дронның көмегімен құқық бұзушылықтарды анықтап жатыр

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 09:06 Фото: freepik
Шымкентте полиция департаменті жаңа заманауи дрондармен толықты. Бұл құрылғылар түнгі уақытта тиімді патруль жүргізуге арналған.

Олар қуатты жарық шамдарымен, түнгі түсірілім камераларымен, дауыс зорайтқыштарымен жабдықталған және қаланың қараңғы аумақтарын бақылауға мүмкіндік береді.

Аталған технологиялар құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, алдын алуға қөмектеседі. Дрондар жоғары тиімділігін көрсетуде.

Соңғы 5 күн ішінде олардың көмегімен жол қозғалысы ережелерін бұзу жайттарынан бастап, қоғамдық орындардағы тәртіп бұзушылықтарға дейін 50-ден астам жайт анықталды.

Сонымен қатар дрондар құқық бұзушының көлігін қашықтықтан бақылап, экипаж жеткенге дейін оның қозғалыс бағытын қадағалай алады.

Мұндай инновациялық жүйелер түнгі бақылауды күшейтіп, полицияның жедел әрекет етуіне мүмкіндік береді. Шымкент тұрғындардың қауіпсіздігін арттыру жолында сенімді қадам жасап, заманауи технологияларды тиімді пайдалануда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте жол ережесін бұзған кортеж қатысушылары жазаланды
20:46, 25 ақпан 2025
Шымкентте жол ережесін бұзған кортеж қатысушылары жазаланды
Абай облысында полиция дрондардың көмегімен жол қозғалысын қадағалауда
11:45, 15 қыркүйек 2025
Абай облысында полиция дрондардың көмегімен жол қозғалысын қадағалауда
Шымкентте полиция подполковнигі 4 бірдей қылмыс жасаған
10:48, 21 ақпан 2024
Шымкентте полиция подполковнигі 4 бірдей қылмыс жасаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: