Шымкентте полиция дронның көмегімен құқық бұзушылықтарды анықтап жатыр
Олар қуатты жарық шамдарымен, түнгі түсірілім камераларымен, дауыс зорайтқыштарымен жабдықталған және қаланың қараңғы аумақтарын бақылауға мүмкіндік береді.
Аталған технологиялар құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, алдын алуға қөмектеседі. Дрондар жоғары тиімділігін көрсетуде.
Соңғы 5 күн ішінде олардың көмегімен жол қозғалысы ережелерін бұзу жайттарынан бастап, қоғамдық орындардағы тәртіп бұзушылықтарға дейін 50-ден астам жайт анықталды.
Сонымен қатар дрондар құқық бұзушының көлігін қашықтықтан бақылап, экипаж жеткенге дейін оның қозғалыс бағытын қадағалай алады.
Мұндай инновациялық жүйелер түнгі бақылауды күшейтіп, полицияның жедел әрекет етуіне мүмкіндік береді. Шымкент тұрғындардың қауіпсіздігін арттыру жолында сенімді қадам жасап, заманауи технологияларды тиімді пайдалануда.