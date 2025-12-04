#Халық заңгері
Қоғам

Жеткілікті жұмысшы мен ақаусыз көлік: Астананың қысқа дайындығы қандай

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Елордада қала көшелерін тазалау барысы цифрлық платформа арқылы қадағаланады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Хабар" телеарнасының мәліметінше, 2025 жылдан бастап іске қосылған электрондық жол парағы жүйесі нақты қай уақытта, қандай техника, қай жерде жұмыс істеп жатқанын, оның жүріп өткен бағытын, қанша реагент себілгенін және жұмыстың қай уақытта басталғанын көрсетіп отырады. Бұл коммуналдық қызметтің ашықтығын күшейтіп, жұмыс тиімділігін бірнеше есе арттыруға сеп болмақ. Цифрлық платформа қаладағы 393 арнайы техникаға енгізілген.

Бұған дейін Үкімет Жезқазғандағы су мәселелерін шешуге 1,8 млрд теңге бөлінгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
