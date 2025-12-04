#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Қоғам

Жаңа энергия компаниялары үшін электр энергиясының шекті тарифтері бекітілді

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 10:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі 2025 жылғы 28 қарашадағы бұйрығымен электр энергиясына арналған шекті тарифтерге толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, жаңа энергия компаниялары үшін шекті тарифтер бекітілді:

  • 64-топ – 1 кВтсағ үшін 30,02 теңге;
  • 65-топ – 1 кВтсағ үшін 30,20 теңге;
  • 66-топ – 1 кВтсағ үшін 29,65 теңге.

Бұйрық 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін энергия өндіруші ұйымдар тізімі жаңа компаниялармен толыққан болатын:

"Sintra Energy" ЖШС (64-топ), "KAZ GREEN ENERGY" ЖШС (65-топ) және "Aktobe Energy Gaz" ЖШС (66-топ).

Осыған байланысты жаңа нарық субъектілері үшін тиісті шекті тарифтер белгілеу жоспарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды
12:20, Бүгін
Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды
Қазақстанда 1 тамыздан бастап электр энергиясының тарифтері көтеріледі
09:27, 31 шілде 2025
Қазақстанда 1 тамыздан бастап электр энергиясының тарифтері көтеріледі
Электр энергиясының шекті тарифтері 7 жыл бойы өспейді
14:03, 02 желтоқсан 2025
Электр энергиясының шекті тарифтері 7 жыл бойы өспейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: