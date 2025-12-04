Жаңа энергия компаниялары үшін электр энергиясының шекті тарифтері бекітілді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі 2025 жылғы 28 қарашадағы бұйрығымен электр энергиясына арналған шекті тарифтерге толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, жаңа энергия компаниялары үшін шекті тарифтер бекітілді:
- 64-топ – 1 кВтсағ үшін 30,02 теңге;
- 65-топ – 1 кВтсағ үшін 30,20 теңге;
- 66-топ – 1 кВтсағ үшін 29,65 теңге.
Бұйрық 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.
Бұған дейін энергия өндіруші ұйымдар тізімі жаңа компаниялармен толыққан болатын:
"Sintra Energy" ЖШС (64-топ), "KAZ GREEN ENERGY" ЖШС (65-топ) және "Aktobe Energy Gaz" ЖШС (66-топ).
Осыған байланысты жаңа нарық субъектілері үшін тиісті шекті тарифтер белгілеу жоспарланған еді.
