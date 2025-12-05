#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда нефрологиялық көмекті жетілдіру жоспарланып отыр

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 09:42 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасында нефрологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мына бағыттар бойынша түзетулер көзделген:

  • бүйрек қызметін алмастыру еміне (БАЕ) мұқтаж пациенттерге медициналық көмек көрсету өлшемшарттары;
  • созылмалы бүйрек ауруының (СБА) 4–5 сатысындағы пациенттерді БАЕ-ге жіберу тәртібі;
  • гемодиализ жүргізу тәртібі;
  • БАЕ алатын науқастардың жағдайын бақылау;
  • күту тізімін қалыптастыру және оны жаңарту, донорды дайындау;
  • жаңа ұғымдармен толықтыру.

Түсіндірілуінше, бүйрек аурулары бар пациенттердің медициналық көмек маршрутын бақылау бас нефрологтың үйлестіруін қамтиды. Онда СБА-ның 4–5 сатысындағы пациентке диализге қол жеткізу жолын қалыптастыру, диализге арналған қолжетімділіктің түрлері мен оларды қамтамасыз ету талаптары, сондай-ақ ем тактикасын амбулаториялық және стационарлық деңгейден бастап айқындау нақты көрсетілген.

Министрліктің мәліметінше, бұл өзгерістер нефрологиялық көмекті жетілдіруге бағытталған. Атап айтқанда, жобаны қабылдау:

  • бүйрек аурулары бар науқастарға көрсетілетін нефрологиялық көмектің сапасын арттыруға;
  • созылмалы бүйрек ауруы бар пациенттердің диализдік емін оңтайландыруға;
  • өңірлік үйлестірушілердің бақылауында нефрологиялық көмекті жүйелі түрде қолдауға мүмкіндік береді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 22 желтоқсанға дейін көпшілік талқылауына ұсынылған.

