Қазақстанда нефрологиялық көмекті жетілдіру жоспарланып отыр
Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасында нефрологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта мына бағыттар бойынша түзетулер көзделген:
- бүйрек қызметін алмастыру еміне (БАЕ) мұқтаж пациенттерге медициналық көмек көрсету өлшемшарттары;
- созылмалы бүйрек ауруының (СБА) 4–5 сатысындағы пациенттерді БАЕ-ге жіберу тәртібі;
- гемодиализ жүргізу тәртібі;
- БАЕ алатын науқастардың жағдайын бақылау;
- күту тізімін қалыптастыру және оны жаңарту, донорды дайындау;
- жаңа ұғымдармен толықтыру.
Түсіндірілуінше, бүйрек аурулары бар пациенттердің медициналық көмек маршрутын бақылау бас нефрологтың үйлестіруін қамтиды. Онда СБА-ның 4–5 сатысындағы пациентке диализге қол жеткізу жолын қалыптастыру, диализге арналған қолжетімділіктің түрлері мен оларды қамтамасыз ету талаптары, сондай-ақ ем тактикасын амбулаториялық және стационарлық деңгейден бастап айқындау нақты көрсетілген.
Министрліктің мәліметінше, бұл өзгерістер нефрологиялық көмекті жетілдіруге бағытталған. Атап айтқанда, жобаны қабылдау:
- бүйрек аурулары бар науқастарға көрсетілетін нефрологиялық көмектің сапасын арттыруға;
- созылмалы бүйрек ауруы бар пациенттердің диализдік емін оңтайландыруға;
- өңірлік үйлестірушілердің бақылауында нефрологиялық көмекті жүйелі түрде қолдауға мүмкіндік береді.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 22 желтоқсанға дейін көпшілік талқылауына ұсынылған.
