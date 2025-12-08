#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

Қазақстанда ауа температурасы күрт төмендейді

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 13:07 Фото: Zakon.kz
Салқын күзден кейін қазақстандықтар қыстың алғашқы суығын сезеді. Бұл туралы 2025 жылғы 9, 10 және 11 желтоқсанға арналған Қазгидромет РМК синоптиктерінің болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

9 желтоқсаннан бастап солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерге солтүстік антициклон тез кіріседі.

Метеорологтардың түсіндіруінше:

"Салқын ауа массаларымен қоректенетін антициклон жауын-шашынның тоқтауын және ең алдымен елдің солтүстік жартысында, кейін Қазақстанның барлық аумағында температураның күрт төмендеуін әкеледі".

Болжамға сәйкес, түнгі ауа температурасы өңірлер бойынша:

  • Солтүстік өңірлер: -22…-30°C
  • Шығыс өңірлер: -27…-35°C
  • Оңтүстік және оңтүстік-шығыс: -10…-20°C

2025 жылғы 8 желтоқсанда Астанада, Алматыда және Қазақстанның 14 облысында дауылды ескерту жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жылдық бюджетті орындау есебін ұсыну: ережелерге өзгерістер енгізілді
13:41, Бүгін
Жылдық бюджетті орындау есебін ұсыну: ережелерге өзгерістер енгізілді
Қазақстанда көктемнің соңғы күндері ауа райы қалай өзгеретінін айтты
14:43, 28 мамыр 2025
Қазақстанда көктемнің соңғы күндері ауа райы қалай өзгеретінін айтты
Қазақстанда күн күрт суытады
11:40, 16 шілде 2025
Қазақстанда күн күрт суытады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: