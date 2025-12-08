Қазақстанда ауа температурасы күрт төмендейді
Салқын күзден кейін қазақстандықтар қыстың алғашқы суығын сезеді. Бұл туралы 2025 жылғы 9, 10 және 11 желтоқсанға арналған Қазгидромет РМК синоптиктерінің болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
9 желтоқсаннан бастап солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерге солтүстік антициклон тез кіріседі.
Метеорологтардың түсіндіруінше:
"Салқын ауа массаларымен қоректенетін антициклон жауын-шашынның тоқтауын және ең алдымен елдің солтүстік жартысында, кейін Қазақстанның барлық аумағында температураның күрт төмендеуін әкеледі".
Болжамға сәйкес, түнгі ауа температурасы өңірлер бойынша:
- Солтүстік өңірлер: -22…-30°C
- Шығыс өңірлер: -27…-35°C
- Оңтүстік және оңтүстік-шығыс: -10…-20°C
2025 жылғы 8 желтоқсанда Астанада, Алматыда және Қазақстанның 14 облысында дауылды ескерту жарияланды.
