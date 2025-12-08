#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Құқық

Жылдық бюджетті орындау есебін ұсыну: ережелерге өзгерістер енгізілді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 13:41 Фото: freepik
2025 жылғы 3 желтоқсандағы үкімет қаулысымен республикалық бюджетті орындау бойынша жылдық есепті дайындау және ұсыну ережелеріне толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Негізгі жаңалықтар:

Бюджетті орындауға жауапты орталық атқарушы орган ҚР Үкіметінің бюджетті орындау есебіне қатысты Жоғары аудит палатасының ұсыныстарын орындау жол картасының жобасын әзірлейді және оны келісу үшін Жоғары аудит палатасына жібереді.

Жоғары аудит палатасы жобаны алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде оны келіседі немесе ұсыныстар мен түзетулерді орталық атқарушы органға жолдайды.

Орталық атқарушы орган Жол картасының орындалу мерзімін жауапты мемлекеттік органдармен келісе отырып, ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді кезеңдерге белгілейді.

Жол картасы Жоғары аудит палатасымен келісілгеннен кейін орталық атқарушы орган оны ҚР Үкіметі аппаратына бекітуге жібереді.

Жол картасының тармақтарын орындауға жауапты мемлекеттік органдар әр тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-іне дейін, орталық атқарушы органға жүзеге асыру барысы туралы ақпарат береді.

Орталық атқарушы орган Жол картасының орындалуын әр тоқсан сайын жинақтап, талдау жасап, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ына дейін Жоғары аудит палатасына жібереді. Жоғары аудит палатасы Жол картасының тармақтарын бақылаудан шығару туралы шешім қабылдайды.

Орталық атқарушы орган Жоғары аудит палатасының ұстанымын алғаннан кейін Жол картасының орындалу барысы және мониторинг нәтижелері туралы ақпаратты ҚР Үкіметі аппаратына жібереді.

Қаулы 2025 жылғы 16 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Құқық қорғау органдары арасында ақпарат алмасу ережелері: өзгерістер енгізілді
13:56, Бүгін
Құқық қорғау органдары арасында ақпарат алмасу ережелері: өзгерістер енгізілді
Коллекторлық агенттіктер тізілімін жүргізу: Ережелерге енгізілген өзгерістер
12:12, 03 қыркүйек 2025
Коллекторлық агенттіктер тізілімін жүргізу: Ережелерге енгізілген өзгерістер
Ұлттық Ғылым академиясының академиктерін сайлау: ережелерге өзгерістер енгізілді
13:46, 02 желтоқсан 2025
Ұлттық Ғылым академиясының академиктерін сайлау: ережелерге өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: