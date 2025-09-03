Коллекторлық агенттіктер тізілімін жүргізу: Ережелерге енгізілген өзгерістер
Фото: pexels
2025 жылғы 20 тамызда Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасының қаулысымен коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеуден өткізу және олардың тізілімін жүргізу ережелеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, енді коллекторлық агенттік:
Құрылтайшылар (қатысушылар) немесе басшылық лауазымдарындағы тұлғалар туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, бұл туралы уәкілетті органға жазбаша түрде немесе электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы өзгеріс болған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде хабарлауы тиіс.
Сондай-ақ орналасқан жері, атауы немесе қарыз алушылармен байланыс үшін көрсетілген телефон нөмірлері өзгерген жағдайда, коллекторлық агенттік уәкілетті органға жазбаша түрде немесе электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы өзгеріс болған күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде хабарлауы қажет.
Қаулы 2025 жылғы 13 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
