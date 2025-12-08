#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

Алматыда тыйым салынған өсімдіктер өсірілген пәтер анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Әуезов ауданында "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында көпқабатты тұрғын үй кешенін аралау барысында полиция қызметкерлері зертханаға айналдырылған пәтерді анықтады.

Пәтер ішінде өсіруге тыйым салынған, құрамында есірткі заттары бар өсімдіктер табылды. Оқиға орнында қажетті бастапқы процессуалдық шаралар жүргізілді.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта кешенді тергеу шаралары жүргізіліп, заңсыз әрекетті ұйымдастыруға қатысы бар тұлғалар мен мән-жайлар анықталуда.

"Учаске" іс-шарасының мақсаты тек халықпен байланысты нығайту емес, тұрғын үйлердің өзінде жасырын түрде орын алуы мүмкін құқық бұзушылықтарды анықтау. Бұл жағдай жүйелі жұмыстың нақты нәтижесін көрсетеді. Есірткіге қатысты кез келген заңсыз әрекет – қоғам үшін қауіп, сондықтан заң аясында ең қатаң шаралар қабылдауды жалғастырамыз. Аудан тұрғындарын күмәнді жайттарды дер кезінде хабарлап, үйлеріміз бен ауламыздың қауіпсіздігін бірге қамтамасыз етуге шақырамыз, – деп атап өтті Әуезов аудандық полиция басқармасының бастығы Данияр Мендебаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында есірткі өсімдіктерін заңсыз өсіру дерегі анықталды
09:02, 05 қыркүйек 2025
Маңғыстау облысында есірткі өсімдіктерін заңсыз өсіру дерегі анықталды
Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды
13:40, 02 қазан 2025
Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды
Павлодар облысында ішімдікті заңсыз сату фактілері анықталды
10:54, 27 қараша 2025
Павлодар облысында ішімдікті заңсыз сату фактілері анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: