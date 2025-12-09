#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Қоғам

Ақмола облысында ірі қара белгісіз аурудан қырылды

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 12:11 Фото: primeminister.kz
Ақмола облысының Зеренді ауданында ірі қара белгісіз аурудан қырылып қалды. Бас аяғы 40-қа жуық түлік шығын болған.

Малдың жаппай қырылуы Дөңгілағаш ауылында желтоқсанның 4-інде басталған.

Ауыл тұрғындарының айтуынша, мал жайылымнан келген соң ауырып, жем-шөп пен судан бас тартып, күйіс қайтаруын қойған, деп жазады qazaqstan.tv.

Аудандық ветеринарлық қызмет мамандары оқиға орнына барып, патологиялық материалдар зертханаға жіберілді. Жалпы, ауылдағы 57 бас ірі қарадан бүгінде 20 шақтысы ғана қалған.

"Аса қауіпті аурулар табылған жоқ. Енді негізгі болжам — тамақ, жем-шөптен улану. Қазір зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Мамандар сонда жұмыс істеп жатыр. Ем қолданып жатыр, антибиотиктер, капельницалар қойылып жатыр. Оң нәтиже берген малдар бар. Ағыбай Сыздықов, облыстық ветеринария басқармасы басшысының орынбасары
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында ірі қара мал қырылып қалды
13:33, 17 шілде 2023
Павлодар облысында ірі қара мал қырылып қалды
Ақмола облысында екі ауыл ішімдіктен бас тартты
13:33, 17 маусым 2025
Ақмола облысында екі ауыл ішімдіктен бас тартты
Павлодар облысында ірі қараның неліктен қырылғаны анықталды
17:16, 26 шілде 2023
Павлодар облысында ірі қараның неліктен қырылғаны анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: