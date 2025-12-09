#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Қоғам

Алматыда үлескерлерді тартуға рұқсаты бар тұрғын үй кешендерінің тізімі жарияланды

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 9 желтоқсанда Алматы әкімдігі баспаналы болғысы келетін қала тұрғындарына үлескерлерді тартуға рұқсаты бар тұрғын үй кешендерінің тізімін ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сәулет және қала құрылысы басқармасының және "ҚТК" АҚ тұрғын үй порталының деректері бойынша, қала аумағындағы 28 тұрғын үй құрылысы нысанына үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсат берілген.

Сурет: Алматы әкімдігі

Ведомство 2025 жылы маусымда "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізілгенін еске салды.

Заң бойынша мына жағдайда көппәтерлі және жеке тұрғын үйлерді жарнамалауға тікелей тыйым салынады:

  • егер құрылыс салушыда үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсаты жоқ болса;
  • Бірегей оператордың кепілдік шарты жасалмаса;
  • банк арқылы жобалық қаржыландыру жүзеге аспаса.

Сондай-ақ, бұған дейін жобалық-сметалық құжаттаманың негізінде жарнама орналастыруға мүмкіндік берген норма алынып тасталды. Бұл бұрын болған құқықтық олқылықтың жолын кесті.

Бұдан бөлек, заңнамаға "жеке тұрғын үйлер кешені" деген жаңа ұғым енгізілді. Енді мұндай нысандар да "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" Заң талаптарына бағынады.

Үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсат пен өзге де рұқсат құжаттарының бар-жоғын тексеру үшін азаматтар мына байланыстарға жүгіне алады:

  • Құрылысқа қатысты рұқсат құжаттары бойынша – Қала құрылысын бақылау басқармасының анықтамалық Call-орталығы: +7 (705) 896-6000
  • Үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсат бойынша – Сәулет және қала құрылысы басқармасы: +7 (727) 2408000
  • "ҚТК" АҚ тұрғын үй порталы – homeportal.kz

Қала құрылысын бақылау басқармасы азаматтарға алғашқы нарықтағы күмәнді мәміледен сақтану үшін баспана сатып алмас бұрын құрылыс салушының рұқсат құжаттарын мұқият тексеруге кеңес береді.

Бұған дейін Алматы қысқа қаншалықты дайын екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
IT FEST 2025: Алматыда технологияға құштар жастар бас қосты
18:05, Бүгін
IT FEST 2025: Алматыда технологияға құштар жастар бас қосты
Алматы әкімдігі пәтер сатып алу ұсынылмайтын тұрғын үй кешендерінің тізімін жариялады
09:44, 15 қыркүйек 2023
Алматы әкімдігі пәтер сатып алу ұсынылмайтын тұрғын үй кешендерінің тізімін жариялады
Алматыда қай тұрғын үй кешендерінен пәтер сатып алу ұсынылмайды: тізім жаңартылды
11:34, 06 маусым 2024
Алматыда қай тұрғын үй кешендерінен пәтер сатып алу ұсынылмайды: тізім жаңартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: