Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар өнімдер тізімі кеңейтіледі
2025 жылғы 17 желтоқсанда Үкіметте өткен баспасөз конференциясында Сауда комитетінің төрағасы Ернұр Жәутікбаев әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің тізімін кеңейту шаралары туралы хабарлады. Бұл туралы Zakon.kz тілшісі хабарлады.
Оның айтуынша, тізімге уақытша 31 өнім кіретін болады.
"Бұл уақытша шара болып табылады. Негізгі мақсат – халыққа бағаны қолжетімді ету. Бұл норма өндірушілерге әсер етпейді, тек олардың өнімін халыққа қолжетімді етеді", – деді Жаутикбаев.
Сондай-ақ ол бұл механизмнің спекуляцияға тосқауыл қоюға бағытталғанын атап өтті.
"Қазіргі таңда бағаның өсуіне ешқандай объективті себеп жоқ. Дегенмен, жаңа жыл алдындағы уақытта кейбір импорттаушылар мен көтерме саудагерлер бағаны спекулятивті түрде көтере бастайды. Бұл, әрине, қарапайым халыққа әсер етеді – біз бәріміз тұтынушылармыз", – деді комитет төрағасы.
Еске салсақ, бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізімін кеңейтуді тапсырған болатын. Оның айтуынша, бұл бағаны көп өнім түрінде реттеуге мүмкіндік береді.
