Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының кеңейтілген тізімі қашанға дейін қолданылады
Фото: Zakon.kz
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2025 жылғы 24 желтоқсанда Мәжіліс мінберінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары тізімінің уақытша кеңейтілуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізімі 19 атаудан 33 атауға дейін кеңейтілген.
"Тізімді 33 атауға дейін ұлғайттық, оған қияр мен қызанақ та енгізілді. Әрине, сауда желілері қазір белгілі бір қиындықтарға тап болып отыр, себебі логистика өзгереді, тасымалдау шығындары өсуде. Сондықтан біз бұл шараның уақытша болатыны жөнінде келістік. Баға динамикасын тұрақты бақылап отырмыз. Тиісті бұйрыққа бүгін қол қоямын, ал ол келесі жылдан бастап, яғни 6 қаңтардан бастап күшіне енеді. Бұл талап бір тоқсанға белгіленді. Сауда үстемесі 15 пайыздан аспауы тиіс", – деді Арман Шаққалиев.
Министр сондай-ақ, егер бағаның өсу қарқыны сақталса, бұл бұйрық тағы бір тоқсанға ұзартылуы мүмкін екенін атап өтті.
Бұған дейін Қазақстанда жылына 1 миллион тонна қоқысты қайта өңдеу жоспарлануда екенін жазғанбыз.
