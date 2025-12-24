#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда жылына 1 миллион тонна қоқысты қайта өңдеу жоспарлануда

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 13:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қалдықтарды басқару департаментінің директоры Руслан Тукенов 2025 жылғы 24 желтоқсанда ӨКҚ-де өткен брифингте қоқыс өңдеу саласын дамыту жоспары туралы айтты.

Ол коммуналдық қалдықтарды басқару мәселесі ведомствоның күнделікті жұмысында өзекті екенін атап өтті.

"Статистика бойынша елде 4,5 миллион тонна қалдық пайда болады, оның шамамен 25%-ы қайта өңделеді. Біз бұл көрсеткішті 2030 жылға қарай жасыл экономика концепциясы аясында 40%-ға дейін арттыруымыз қажет. Өткен жылы Атырауда жылына 50 мың тонна қуатты сұрыптау желісі іске қосылды. Сондай-ақ, жеңілдетілген механизм аясында биыл Қостанай облысында жылына 50 мың тонна қуатты сұрыптау желілері пайдалануға берілді. Осы механизм аясында біз жалпы 2 мың тонна сұрыптау қуаты және 1 миллион тонна қайта өңдеу қуаты бар 63 жобаны мақұлдадық", – деді Тукенов.

Ол жобаларды іске асырудың болжамды мерзімдерін де атап өтті:

"Мұндай жобаларды іске асыруға белгілі бір уақыт қажет. Барлығы бірге 2–3 жылға созылады. Бұл жобалар іске қосылғаннан кейін біз кезең-кезеңімен жоспарланған көрсеткіштер мен міндеттемелерге жетеміз деп ойлаймын", – деді спикер.

Еске салсақ, бұған дейін Руслан Тукенов елдегі қоқыс полигондарының жағдайына қатысты пікір білдірген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
