Айбек Смадияров СІМ ресми өкілі қызметінен кетті
Сурет: Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров қызметінен кететінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол бұл туралы 2025 жылғы 9 желтоқсанда өткен ведомство брифингінде мәлімдеді.
Смадияровтың сөзінше, ол бұл күнге алдын ала дайындалған және шешімді аяқасты қабылдамаған.
"Бұл күнге дайындалдым, бірақ бәрібір дайын емеспін. Осы мінбердің басына шығып, жаңалық таратып отырғаныма 8 жыл болыпты. Біраз жылдан бері бірге жұмыс істедік. Әрине, әр брифинг алдында толқимын. (...) Оңай сұрақ, оңай брифинг болған жоқ. (...) Сіздерге көп рақмет, сіздермен бірге өзім де шыңдалдым, - деді ол журналистерге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript