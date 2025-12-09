#Халық заңгері
Қоғам

Түркістан облысында қоқыс контейнерінен жаңа туған сәбидің мәйіті табылды

Түркістан облысында қоқыс контейнерінен жаңа туған сәбидің мәйіті табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 20:08 Сурет: Түркістан облысы полиция департаменті
Түркістан облысы Кентау қаласындағы аулалардың бірінде жаңа туған нәрестенің мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаменті қазір баланың анасын анықтау үшін жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.

Полиция жариялаған фотодан сәбидің денесі қоқыс жәшігі маңынан табылғанын байқауға болады.

"Полиция қызметкерлері аулааралық аумақтарды аралап, бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеп, сондай-ақ жақын орналасқан үйлердің тұрғындарымен және куәгерлермен сұхбат жүргізіп жатыр". Түркістан облысы полиция департаменті

Ведомствоның мәліметінше, медициналық мекемелер де кешенді түрде тексеріліп жатыр.

Барлық мән-жайды анықтау мақсатында қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, тергеу нәтижесі бойынша заңға сәйкес тиісті шешім қабылданады.

"ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді", - деп хабарлады Түркістан облысы ПД.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте жаңа туған нәрестенің мәйіті табылды
10:30, 23 желтоқсан 2023
Шымкентте жаңа туған нәрестенің мәйіті табылды
Рудныйда қоқыс контейнерінен сәбидің денесі табылды
12:43, 18 желтоқсан 2023
Рудныйда қоқыс контейнерінен сәбидің денесі табылды
Алматы облысында қараусыз ғимараттан жаңа туған сәбидің денесі табылды
18:30, 30 қазан 2024
Алматы облысында қараусыз ғимараттан жаңа туған сәбидің денесі табылды
