#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Оқиғалар

Семейде қоқыс контейнерінен нәрестенің мәйіті табылды

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 12:49 Фото: pexels
Семей қаласының тұрғындарын қаладағы қоқыс контейнерінен жаңа туған нәрестенің мәйітінің табылуы шошытты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Абай облысы Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі мәлімет берді.

Департаменттің хабарлауынша, бұл факті бойынша қылмыстық тергеуге дейінгі тексеріс жүргізіліп жатыр.

"2026 жылғы 3 ақпанда Әуэзов аудандық полиция бөліміне хабарлама келіп түсті. Хабарламада Семейде қоқыс контейнерінен орамалға оралған жаңа туған нәрестенің мәйіті табылғаны айтылған. Оқиға орнына дереу тергеу-құқықтық топ жіберілді", – делінген ПД баспасөз қызметінің хабарламасында.

Полиция 20 жастағы қазақстандық қызды ұстады. Ол босанудың үй жағдайында өткенін айтып, нәрестенің өлі туылғанын мәлімдеді.

Тергеу барысында қоқыс контейнеріне нәрестенің мәйітін тастаған қала тұрғыны анықталды.

"Нәрестенің мәйіті сараптамаға жіберілді. Сараптама нәтижесі бойынша процессуалды шешім қабылданып, екі қатысушының әрекеттеріне құқықтық баға беріледі", – деді ПД баспасөз қызметі.

Айта кетейік, 2024 жылдың күзінде Семейде ұқсас оқиға болған еді. Сол кезде жаңа туған нәресте өртке шыққан қоқыс контейнерінен табылған.

Оқиға бойынша қылмыстық тергеу прокуратураның арнайы бақылауына алынған. Кейін нәресте, немереге қыз бала, ауруханада көз жұмғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында қоқыс контейнерінен жаңа туған сәбидің мәйіті табылды
20:08, 09 желтоқсан 2025
Түркістан облысында қоқыс контейнерінен жаңа туған сәбидің мәйіті табылды
Павлодарда қоқыс контейнерінен шақалақтың шаранасы табылды
18:13, 07 наурыз 2023
Павлодарда қоқыс контейнерінен шақалақтың шаранасы табылды
Шымкентте жаңа туған нәрестенің мәйіті табылды
10:30, 23 желтоқсан 2023
Шымкентте жаңа туған нәрестенің мәйіті табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: