Қоғам

Астанада –30°С аяз: дизельдік және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу енгізілді

Астанада –30°С аяз: дизельдік және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 21:01 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 9 желтоқсанда сағат 20:00-ден бастап Астанада ауа райының күрт нашарлауына байланысты дизельдік және қоғамдық көліктердің барлық бағыттағы қозғалысына шектеу қойылды. Қалада температура –30°С-қа дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтауға үндеді.

Мамандардың айтуынша, боран мен екпіні күшті жел көріну деңгейін төмендетіп, жолдар тайғақ болуы мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында тұрғындар жеке көлікпен жолға шықпай, қажет жағдайда қоғамдық көлікті алдын ала жоспарлап пайдаланып, жылы киініп және далада ұзақ уақыт болмағаны жөн. Сондай-ақ үйлердегі жылыту жүйесінің дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу маңызды.

Төтенше жағдай кезінде 101 немесе 112 нөмірлеріне хабарласуға болады.

Айдос Қали
