Қоғам

Шымкентте "Қара шаңырақ" қолөнер және халықтық өнер көрмесі өтті

Шымкентте &quot;Қара шаңырақ&quot; қолөнер және халықтық өнер көрмесі өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 22:05 Сурет: Шымкент әкімдігі
Бүгін Шымкентте Қазақстан Республикасының 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні мерекесі мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай қалалық Достық үйінде "Қара шаңырақ" қолөнер және халықтық өнер көрмесі өтті.

Алғаш рет ассамблея алаңында ұйымдастырылған іс-шараға 20-дан астам астам қолөнер шебері қатысып, өз туындыларын көпшілік назарына ұсынды.

Сурет: Шымкент әкімдігі

Қазақ халқының дәстүрлі қолөнерін насихаттау, ұлттық мәдени мұраны сақтап, дамыту арқылы оны жас буын арасында дәріптеуді мақсат тұтқан іс-шараға қалалық ҚХА хатшылығының меңгерушісі Айгүл Амзеева, қалалық ҚХА жанындағы Ақсақалдар кеңесінің мүшесі Досыбай Шерімқұлов, қалалық этномәдени бірлестіктердің төрағалары мен белсенділері және қала тұрғындары қатысты.

Сурет: Шымкент әкімдігі

Көрмені тамашалауға келген қонақтар алдында сөз сөйлеген қалалық ҚХА хатшылығының меңгерушісі іс-шараның маңыздылығына тоқталып, қазақ халқының қолөнерін дәріптеу, таныту бағытында жергілікті этнос өкілдері де атсалысып келе жатқанын айтты.

Сурет: Шымкент әкімдігі

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайда "Ұлттық мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді, соның ішінде қолөнерді жаңғырту – ұлттың өзіндік болмысын сақтаудың басты жолы" деді. Бүгінде ұлттық қолөнеріміз қайта жаңғырып, сән индустриясы, туризм, интерьер дизайны сынды түрлі салаларда кең қолданылып келеді. Жас шеберлер дәстүрлі тәсілдерді заманауи технологиялармен ұштастырып, жаңа бағыттарды қалыптастыруда. Қазақ қолөнері халықаралық көрмелерде жоғары бағаланып жүр, - деді Айгүл Тұрсынбекқызы.

Сурет: Шымкент әкімдігі

Ұлттық қолөнерді дәріптеген игі іс-шараға атсалысқан қолөнер шеберлеріне арнайы алғыс хаттар мен естелік кәдесыйлар табысталып, көрме соңы шара концерттік бағдарламамен жалғасты.

Айдос Қали
Соңғы
Танымал
