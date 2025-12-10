Түркістан облысында жүк көліктерінің қозғалысы шектелді
2025 жылғы 9 желтоқсанда ауа райының нашарлауына байланысты Түркістан облысында жүк көлігінің қозғалысына уақытша шектеулер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық полиция мәліметінше, шектеулер Машат ауылы ауданындағы тас жол учаскесінде Жамбыл облысының шекарасына дейін қолданылады.
"Полиция жүргізушілерді барынша мұқият болуға, автокөліктерді қысқы жағдайларға уақтылы дайындауға және көліктің техникалық жай-күйін бақылауға шақырады. Жүргізушілерге жол ережелерін сақтау, қауіпсіз жылдамдықты таңдау және кенеттен маневр жасаудан аулақ болу ұсынылады", – делінген полиция департаментінің хабарламасында.
Бұған дейін Алматыда алғашқы қар түсіп, түнде ондаған жол апаты тіркелгенін жазғанбыз.
