#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Оқиғалар

Алматыда алғашқы қар түсіп, түнде ондаған жол апаты тіркелді

Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 09:47 Сурет: Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі
Алматыда 10 желтоқсанға қараған түні алғашқы қысқы қар жауды. Соның салдарынан жолдағы жағдайға қатысты жүгінулер саны сәл артқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Алматы қалалық Полиция департаментінің дерегінше, кешкі сағат 20:00-ден бүгін таңғы 06:00-ге дейін 58 жол-көлік оқиғасы тіркелді. 9 адам жарақат алды, қайтыс болғандар жоқ", – деп мәлімдеді Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі

Алматы полициясы күшейтілген режимде қызмет атқарып, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге басымдық беріп отыр. Патрульдік полиция экипаждары барлық шақыртуларға жедел шығып, жол-көлік оқиғаларын рәсімдеуде және көшелерді қардан тазарту мен жолдарға арнайы өңдеу жұмыстарын жүргізіп жатқан коммуналдық қызметтерге көмек көрсетуде.

"Алғашқы қар әрқашан жол қозғалысы үшін сынақ. Жүргізушілерді ерекше мұқият болуға, қашықтықты сақтауға және жылдамдық режимін бұзбауға шақырамыз. Көлікті алдын ала қысқа дайындап, шиналарды ауыстырып, техникалық жағдайын тексерген жөн. Егер автокөлік қысқы жолға дайын болмаса, сапардан бас тартқан дұрыс. Біздің басты мақсат – әрбір жол қозғалысына қатысушының қауіпсіздігі", – деді Алматы қаласы ПД Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев.

Алматы Полиция департаменті қала тұрғындарын жолда сақ болуға, қысқы жағдайды ескеруге және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақпарат министрі Аида Балаева Orda және "ҚазТАГ" жағдайына қатысты пікір білдірді
11:07, Бүгін
Ақпарат министрі Аида Балаева Orda және "ҚазТАГ" жағдайына қатысты пікір білдірді
Астанада алғашқы қар жауды
15:15, 26 қазан 2023
Астанада алғашқы қар жауды
Қазақстанда алғашқы қар түсіп үлгерді
18:02, 14 тамыз 2023
Қазақстанда алғашқы қар түсіп үлгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: