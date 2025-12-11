#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Қоғам

Жетісу облысында үш ер адам ұрланған малдарды сойып жатқанда ұсталды

Жетісуда полицейлер мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топты құрықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 17:39 Сурет: polisia.kz
Жетісу облысында полицейлер мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топты құрықтап, 9 жылқы аман сақталып, ірі шығынның алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жетісу облысында полиция қызметкерлері Ескелді ауданында болған жылқы ұрлығын дер кезінде әшкерелеп, тағы бір ауыр қылмыстың жолын кесті.

"Түнгі мезгілде бейтаныс адамдар Беғаш ауылының шетіндегі жайылымға жасырын кіріп, 11 жылқыны айдап әкеткен. Келтірілген залал шамамен бес млн теңгеге бағаланған. Жедел жұмылдырылған тәртіп сақшыларының кәсібилігі арқасында қылмыс қысқа уақыт ішінде ашылды", - деп хабарлады полиция.

Облыстық криминалдық полиция басқармасы мен Ескелді аудандық полиция бөлімінің бірлескен жедел тобы өңірде кешенді іс-шаралар жүргізді. Тінту нәтижесінде күдіктілердің ізі анықталып, ұрланған малды сойып жатқан бір шаруа қожалығының аумағынан үш ер адам ұсталды.

Ұсталғандардың барлығы – Жетісу облысының тұрғыны. Арнайы операция барысында полицейлер 9 жылқыны тауып, ал екі жылқыны күдіктілер сойып үлгергенін анықтады.

Қазір күдіктілер қамауға алынды. Тергеу амалдары жалғасып, олардың өзге де мал ұрлығы деректеріне қатыстылығы тексеріліп жатыр.

Ұрланған жылқылар мен ет өнімдері толығымен иесіне қайтарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады
18:50, Бүгін
Астанада ер адам 11 млн теңгенің ұрлығын жасады
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
20:10, 25 ақпан 2025
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
Жетісу облысында бопсалаумен айналысқан жергілікті қылмыстық топ мүшелері ұсталды
14:15, 09 желтоқсан 2024
Жетісу облысында бопсалаумен айналысқан жергілікті қылмыстық топ мүшелері ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: