#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Қоғам

Ирандық компания елімізде жылына 200 мың тонна өнім шығаратын сүт комбинатын салады

Ирандық компания елімізде жылына 200 мың тонна өнім шығаратын сүт комбинатын салады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 17:56 Сурет: akorda.kz
Иранның Solico Group компаниясы елімізде жылына 200 мың тонна өнім шығаратын сүт комбинатын салады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан-Иран бизнес форумында ауыл шаруашылығы саласындағы ықпалдастықты дамыту қажеттігіне назар аударды.

"Иран – Қазақстан астығын сатып алатын негізгі елдің бірі. Былтыр агроөнеркәсіп кешеніндегі тауар айналымы 220 миллион долларға жетті. Ал биылғы он айдың ішінде астық саудасы 280 миллион долларға жуықтады. Біз ауыл шаруашылығына инвестиция салатын кәсіпкерлерді қолдаймыз. Қазіргі таңда бірқатар бірлескен жоба жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Иранның Solico Group компаниясын ерекше атап өтуге болады. Бұл компания елімізде жылына 200 мың тонна өнім шығаратын сүт комбинатын салуды жоспарлап отыр". Қасым-Жомарт Тоқаев

Сондай-ақ, мемлекет басшысының айтуынша, балаларға арналған тағам өнімдерін даярлау ісі қолға алынады.

"Бұған қоса, Kourosh Food Industry компаниясы Қазақстан нарығына қызығушылық танытып отырғанын білеміз. Осы компания елімізде өсімдік майын шығаратын және құс шаруашылығын дамытатын кәсіпорындар ашқысы келеді. Тағы да атап өткім келеді: біз ынтымақтастық орнатуға қашанда дайынбыз. Сондықтан Иран кәсіпкерлерін бірлесіп жұмыс істеуге, Қазақстанда заманауи өндірістер ашуға шақырамын", - деді президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елімізде мыңдаған тонна пияз шіріп кетуі мүмкін
14:41, 19 наурыз 2024
Елімізде мыңдаған тонна пияз шіріп кетуі мүмкін
Қазақстанда жылына 1 млн тонна астық өндіретін жаңа терминал пайдалануға берілді
16:09, 12 қараша 2024
Қазақстанда жылына 1 млн тонна астық өндіретін жаңа терминал пайдалануға берілді
KC Energy Group күзгі кезеңінде Қазақстан аграршыларына 151 мың тоннадан астам дизель отынын жеткізді
15:04, 03 қараша 2025
KC Energy Group күзгі кезеңінде Қазақстан аграршыларына 151 мың тоннадан астам дизель отынын жеткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: