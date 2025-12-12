ЮНЕСКО киіз үй дәстүрін әлемдік мәдени мұра ретінде кеңейтті
Ақпаратпен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин telegram арнасында бөлісті.
Бұл аталымға алғаш 2014 жылы Қазақстан мен Қырғызстан енгізген болатын.
Енді киіз үйді әлемдік мәдениеттің бір бөлігі ретінде тану мүмкіндігі артып, Орталық Азия мұрасының ортақ екені айқын көрінеді.
Қазақстан бұған дейін ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраларының репрезентативті тізіміне 14 аталым қосқан. Ел бұл көрсеткіш бойынша 183 мемлекет арасында үздік 25 елдің қатарына кіреді.
Қазіргі таңда Қазақстанның "Салбурын" ұлттық өтінімі, сондай-ақ "Кесте тігу өнері" (Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан), "Киіз басу өнері" (Қазақстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Иран, Моңғолия, Тәжікстан, Түркия, Өзбекстан), "Алпамыс жыры" (Қазақстан, Әзербайжан, Түркіменстан, Түркия, Өзбекстан), "Тақия" (Қазақстан, Түркіменстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркия) аталымдары ЮНЕСКО қарауында екенін атап өту қажет.