#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Қызылордалық жігіт жалғызбасты аналарды перзентханадан қарсы алып, гүл сыйлап, үйлеріне жеткізіп жүр

Қызылордалық жігіт жалғызбасты аналарды перзентханадан қарсы алып, гүл сыйлап, үйлеріне жеткізіп жүр, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 16:30 Сурет: Мағжан Нәлібаевтың жеке мұрағатынан, коллаж Zakon.kz
Қызылордалық Мағжан Нәлібаев перзентханадан ешкімі күтіп алмайтын әйелдерге қолдау көрсетіп жүр. Ол оларды өзі қарсы алып, гүл мен жөргектер сыйлап, үйіне дейін жеткізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанда соңғы уақытта перзентханадан шығатын жалғызбасты аналарды арнайы қарсы алу дәстүрге айнала бастады. Кейбір қалаларда бұл іспен әйелдер айналысса, Қызылордада бұл бастаманы ер адам қолға алған.

"Мен мұндай тренд бар екенін білмедім. Менің ешқандай волонтерім де, қолдау көрсететін тобым да жоқ, қарапайым зауыт жұмысшысымын. Бұл іске кездейсоқ келдім: бір күні досымның әйелі перзентханадан шығатын болып, соны күтіп алуға бардым. Бізбен бірге туыстары да барды, қолымызда – гүлдер, сыйлықтар, тіпті аниматорлар да шақырдық. Осы кезде перзентханадан өздерін қарсы алатын ешкімі жоқ әйелдердің шығып жатқанын көрдім. Олардың күйеулері, тіпті туыстары да келмеген", – дейді Мағжан Нәлібаев.

Айтуынша, бұл көрініс оған қатты әсер еткен. Содан кейін ол TikTok-қа видео жариялап, Қызылордадағы жалғызбасты аналар оған хабарласа алатынын, өзі оларды перзентханадан шығарып алып, көңілдерін көтеретінін айтқан.

Осылайша, оның көмегіне жүгінушілер біртіндеп хабарласа бастаған. Біріне киім, біріне жөргек керек болған, енді бірлері шығатын күнін алдын ала айтып, хабарласып отырған. Ол бұл іс арқылы қалада жалғызбасты аналардың аз еместігін байқаған.

Бүгінде Мағжан бірнеше әйелге қол ұшын созып та үлгерген. Оның бұл ісіне тәнті болған қызылордалықтар да қолдау білдіріп, әуенмен қарсы алатындарын, көліктерін бере алатындығын, нәрестеге жабдықтай көмектесуге дайын екендерін жеткізген.

Белгілі болғандай, кейіпкеріміз бойдақ болып шықты, ол ер адамның жауапкершілігі – оның кемелдігі, адамгершілігі және мейірімі екенін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Нағыз эко-қаһарман: Қызылордалық 85 жастағы ақсақал 2 миллионнан астам ағаш өсірген
14:29, 30 қаңтар 2025
Нағыз эко-қаһарман: Қызылордалық 85 жастағы ақсақал 2 миллионнан астам ағаш өсірген
"Модель емеспін, сатушымын". Қазақстандағы ең көрікті жігіт Шымкентте тұрады
17:09, 10 маусым 2023
"Модель емеспін, сатушымын". Қазақстандағы ең көрікті жігіт Шымкентте тұрады
Астананың егде жастағы тұрғындары тіл мен жаңа мамандық меңгеріп жүр
01:23, 16 ақпан 2023
Астананың егде жастағы тұрғындары тіл мен жаңа мамандық меңгеріп жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: