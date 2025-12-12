#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда 13 желтоқсанда тұман түсіп, боран соғады

Қазақстанда 13 желтоқсанда тұман түсіп, боран соғады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 17:30 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанға циклон жақындап келеді. 2025 жылғы 13 желтоқсан, сенбі күні еліміздің көп өңірінде қар жауып, көктайғақ болып, екпіні күші жел соғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" синоптиктерінің болжамынша, солтүстік-батыс циклоны әсерінен республика аумағының басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады.

"Қар жауады, батыс пен оңтүстікте жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түседі. Батыс аймақтарда жауын-шашын күшейетіні болжанып отыр", - деп ескертті синоптиктер.

Сонымен бірге ел бойынша тұман түсіп, көктайғақ болып, жел күшейеді. Батыста, солтүстікте, шығыста және орталықта боран соғады.

Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында түнде желдің екпіні секундына 30 метр және одан да жоғары болады.

Айдос Қали
Мәтіндегі қате: