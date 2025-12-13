#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Қарағандыда электронды темекілердің заңсыз айналымына тосқауыл қойылды

Қарағандыда электронды темекілердің заңсыз айналымына тосқауыл қойылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 10:48 Сурет: polisia.kz
12 желтоқсанда Қарағанды қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция полкінің қызметкерлері ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасымен бірлесіп, Назарбаев көшесінде Hyundai автокөлігін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында көлік салонынан заңсыз айналымда болған 170 электронды темекі анықталып, тәркіленді.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта заңсыз әрекеттің барлық мән-жайын анықтауға және оған қатысы бар тұлғаларды белгілеуге бағытталған кешенді тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр.

Полиция Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес никотинсіз темекі өнімдерін, электронды тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған сұйықтықтар мен хош иістендіргіштерді әкелуге, өндіруге, сақтауға және өткізуге тыйым салынғанын қатаң ескертеді. Бұл талаптарды бұзу заңда көзделген жауапкершілікке әкеп соғады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
БҚО-да есірткі сататын интернет-дүкеннің ұйымдастырушысы ұсталды
11:37, Бүгін
БҚО-да есірткі сататын интернет-дүкеннің ұйымдастырушысы ұсталды
Батыс Қазақстан облысының полицейлері 670 млн теңгеге жуық контрабандалық тауарды анықтады
10:10, 20 наурыз 2024
Батыс Қазақстан облысының полицейлері 670 млн теңгеге жуық контрабандалық тауарды анықтады
Қостанай облысында шетелдіктен құны 2 млрд теңге болатын ақбөкен мүйіздері тәркіленді
16:13, 27 желтоқсан 2023
Қостанай облысында шетелдіктен құны 2 млрд теңге болатын ақбөкен мүйіздері тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: