Қоғам

Қарағандыда қылмыстық топ балалардан миллиондаған теңге бопсалаған: қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленді

Қарағандыда қылмыстық топ балалардан миллиондаған теңге бопсалаған: қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 13:41 Сурет: Қарағанды облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі
2026 жылғы 8 қаңтарда Қарағанды қаласында Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері прокуратурамен бірлесіп, әлеуметтік тұрғыдан осал азаматтардан ақша бопсалаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қылмыскерлердің құрбандары өңірдегі балалар мекемелерінің бірінде тәрбиеленіп жатқан жасөспірімдер болғаны анықталды.

Соңғы алты ай ішінде күдіктілер алдау, қорқыту және күш қолдану арқылы бірнеше жәбірленушіден жалпы сомасы 10 миллион теңгеден асатын қаражатты заңсыз иемденген.

Қарағанды облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, олар балаларды арнайы есепшоттарынан ақша шешуге және микроқаржы ұйымдарынан несие рәсімдеуге мәжбүрлеген.

Тергеу барысында күдіктілерден атыс қаруы мен 100-ден астам оқ-дәрі тәркіленді.

"Барлық күдіктілер ұсталды. Оларға 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы қаупі төніп тұр. Полиция олардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеруді жалғастырып жатыр", – деп хабарлады Қарағанды облысы ПД баспасөз қызметі.

Бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті заңсыз тауар импорттағаны үшін бір лауазымды тұлға мен делдалдың ұсталғанын мәлімдеген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
