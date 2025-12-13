#Халық заңгері
Қоғам

Қарағанды облысында жолаушылар автобусы жүк көлігімен соқтығысты

Қарағанды облысында жолаушылар автобусы жүк көлігімен соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 13:15 Сурет: видео скрині
Қарағанды облысында жолаушылар автобусы жүк көлігімен соқтығысты. ТЖМ құтқарушылары 48 жолаушыны эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін таңертең ерте Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Балқаш-Алматы бағытындағы рейстік автобустың жүк көлігімен соқтығысуына байланысты жүргізуші көмек сұрап құтқарушыларға хабарласқан.

"ТЖД қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, техникалық ақауы бар автобустан барлық 48 жолаушыны эвакуациялап, Балқаш қаласының автовокзалына жеткізілді", - делінген хабарламада.

ТЖМ жүргізушілерге жол дұрыс көрінбеген кезде жылдамдықты төмендету керегін ескертті.

Айдос Қали
