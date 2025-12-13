Алматыдағы "оптовкада" жүк көлігі әйелді таптап өтті
Жол апаты Розыбакиев көшесінде, Райымбек даңғылының алдында болған. Оқиға орнында жүрген Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, бұл жол бөлігінде әдеттегідей көлік көп болып, екі бағытта да кептеліс болған.
Сурет: Zakon.kz
Қозғалыстың тоқтап тұрған кезін пайдаланып, әйел адам жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған. Сол сәтте жаяу жүргінші кептелісте тұрған жүк көлігінің алдынан өтіп бара жатқан.
Сурет: Zakon.kz
Көліктер қайта қозғала бастаған кезде жүк көлігінің жүргізушісі әйелді байқамай, қағып кеткен. Тілшінің айтуынша, көлік көп тонналы болғандықтан, жүргізуші әйелді соққанын сезбеуі де мүмкін. Соның салдарынан жүк көлігі 1940 жылы туған егде жастағы әйелді жаншып өткен.
Сурет: Zakon.kz
Оқиға орнына Алматының құтқару қызметтері жетіп, олардың көмегімен марқұмның мәйіті көліктің астынан шығарылды. Әйел алған жарақаттарынан медицина қызметкерлері келгенге дейін көз жұмған.
Қазіргі уақытта оқиға орнында жол-патрульдік полиция қызметкерлері, криминалистер мен анықтаушы жұмыс істеп жатыр. Аталған дерек бойынша тиісті материалдар рәсімделіп жатыр.