Оқиғалар

Алматы маңында жүк көлігі ер адамды қағып кеткен

Алматы маңында жүк көлігі ер адамды басып кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 15:17 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 4 ақпанда Алматы – Астана автожолының жарықтандырылмаған учаскесінде жүк көлігі жаяу жүргіншіні қағып өлтірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыға қарай қозғалған Man маркалы жүк көлігі 59-шы шақырымда ер адамды қағып кеткен. Зардап шегуші оқиға орнында қаза тапты.

Сурет: Zakon.kz

Белгілі болғандай, ер адам жарықтандырылмаған учаскеде жолды белгіленбеген жерде кесіп өткен. Жүргізушінің айтуынша, ол жаяу жүргіншіні соңғы сәтте байқаған, алайда апаттың алдын алуға үлгермеген.

Сурет: Zakon.kz

Қазір Алматы облысының тәртіп сақшылары оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Бұған дейін Алматыда рөлге ие бола алмай қалған көлік жүргізушісі жолаушылар автобусымен соқтығысқанын жазғанбыз.

