Қоғам

Тәуелсіздік күніне орай Алматыдағы телемұнара жаңа реңке бөленді

Телемұнара, Тәуелсіздік күні, Алматы, жарық , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 23:04 Сурет: Алматы қалалық әкімдігі
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Алматы қаласы, Бостандық ауданында, Сәтбаев пен Желтоқсан көшелерінің қиылысында орналасқан биіктігі 200 метр телерадио хабарын тарататын мұнараның сәулеттік жарықтандыру жобасы толықтай іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңартылған жарықтандыру қаладағы ең танымал инженерлік нысандардың бірі саналатын телемұнараның бірегей құрылымын айқындап, оны мегаполистің кешкі келбетінің айшықты нүктесіне айналдырды.

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Осылайша нысан тек қалалық инфрақұрылымның функционалдық бөлігі ғана емес, сонымен қатар Алматының заманауи сәулеттік жарықтандыруының маңызды элементіне айналды.

Жоба аясында заманауи жарық прожекторларын орнату, жаңа кабель желілерін тарту, сондай-ақ әртүрлі жарық үлгілерін жасауға мүмкіндік беретін интеллектуалды басқару жүйесін енгізу бойынша кешенді жұмыстар атқарылды.

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
