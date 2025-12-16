#Халық заңгері
Қоғам

Алматы әкімі "Тәуелсіздік" монументіне гүл шоқтарын қойды

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Алматыда &quot;Тәуелсіздік&quot; монументіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 11:45 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Алматыда "Тәуелсіздік" монументіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті.

Еске алу іс-шарасына Алматы әкімі Дархан Сатыбалды, мәслихат депутаттары, Қоғамдық кеңес пен Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына қатысушылар, этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен жастар қатысты.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жиналған қауым елдің азаттығы мен тәуелсіздігі жолында жанын қиған ерлердің рухына бір минут үнсіздік жариялап, тағзым етті.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Салтанатты рәсім Алматы өңірлік гарнизонының әскери-рухты оркестрінің сүйемелдеуімен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұранын орындаумен аяқталды.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
