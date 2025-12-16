Алматы әкімі "Тәуелсіздік" монументіне гүл шоқтарын қойды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Алматыда "Тәуелсіздік" монументіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті.
Еске алу іс-шарасына Алматы әкімі Дархан Сатыбалды, мәслихат депутаттары, Қоғамдық кеңес пен Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына қатысушылар, этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен жастар қатысты.
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жиналған қауым елдің азаттығы мен тәуелсіздігі жолында жанын қиған ерлердің рухына бір минут үнсіздік жариялап, тағзым етті.
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Салтанатты рәсім Алматы өңірлік гарнизонының әскери-рухты оркестрінің сүйемелдеуімен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұранын орындаумен аяқталды.
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
