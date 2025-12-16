Ұлттық геологиялық қызмет Қазақстанның геологиялық деректерінің 83%-ын цифрландырды
Ұлттық геологиялық қызмет (ҰГҚ) жұмысы үш негізгі бағытқа бағытталған: геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және цифрландыру. 3,8 миллионнан астам деректер бірлігі цифрландырылды, бұл 80 жыл ішінде жинақталған геологиялық деректердің жалпы көлемінің 83%-ын құрайды. 2025 жылдың соңына қарай цифрландыруды 97,5%-ға аяқтау жоспарлануда, ал 2026 жылға қарай деректер толығымен цифрландырылады. Бұл геологиялық ақпараттың ұлттық цифрлық қоймасын құрып, деректерге онлайн режимінде жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
ҰГҚ-ның негізгі жобаларының бірі – жасандыинтеллект технологияларына негізделген геологиялық деректер үшін Big Data жүйесін құру. Бұл жүйе геологиялық деректерді интеллектуалды талдауға мүмкіндік береді, тарихи деректерді өңдеуді және қайта қарауды жеделдетеді және Бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасымен интеграцияны қамтамасыз етеді.
"ҰГС Мемлекеттік жер қойнауы қорының Бірыңғай кадастрын цифрландыру жобасын жүзеге асыруда, ол қорлар, жасанды құрылымдар және жер қойнауын пайдалану мақсаттары туралы деректерді біріктіреді. Жоба 2026 жылы басталады және елдің минералды-шикізат базасының ашықтығы мен басқарылуын арттырудың негізі болады",- делінген ақпаратта.
Қызмет сонымен қатар Бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасымен интеграцияланған сандық геологиялық карталарды әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл барлық сала қатысушылары үшін деректердің қолжетімділігі мен жаңартылуын қамтамасыз етеді.
Бұған дейін Қазақ ұлттық хореография академиясының TÜRKÜNİB құрамына енгенін жазғанбыз.