#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Ұлттық геологиялық қызмет Қазақстанның геологиялық деректерінің 83%-ын цифрландырды

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 16:56 Фото: pexels
Ұлттық геологиялық қызмет елдің геологиялық саласын цифрландыру бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, оныңқызметі инвесторларға кешенді сервистік қолдау көрсетуге және Қазақстанның минералды-шикізат базасын басқару тиімділігін арттыруға бағытталған.

Ұлттық геологиялық қызмет (ҰГҚ) жұмысы үш негізгі бағытқа бағытталған: геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және цифрландыру. 3,8 миллионнан астам деректер бірлігі цифрландырылды, бұл 80 жыл ішінде жинақталған геологиялық деректердің жалпы көлемінің 83%-ын құрайды. 2025 жылдың соңына қарай цифрландыруды 97,5%-ға аяқтау жоспарлануда, ал 2026 жылға қарай деректер толығымен цифрландырылады. Бұл геологиялық ақпараттың ұлттық цифрлық қоймасын құрып, деректерге онлайн режимінде жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

ҰГҚ-ның негізгі жобаларының бірі – жасандыинтеллект технологияларына негізделген геологиялық деректер үшін Big Data жүйесін құру. Бұл жүйе геологиялық деректерді интеллектуалды талдауға мүмкіндік береді, тарихи деректерді өңдеуді және қайта қарауды жеделдетеді және Бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасымен интеграцияны қамтамасыз етеді.

"ҰГС Мемлекеттік жер қойнауы қорының Бірыңғай кадастрын цифрландыру жобасын жүзеге асыруда, ол қорлар, жасанды құрылымдар және жер қойнауын пайдалану мақсаттары туралы деректерді біріктіреді. Жоба 2026 жылы басталады және елдің минералды-шикізат базасының ашықтығы мен басқарылуын арттырудың негізі болады",- делінген ақпаратта.

Қызмет сонымен қатар Бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасымен интеграцияланған сандық геологиялық карталарды әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл барлық сала қатысушылары үшін деректердің қолжетімділігі мен жаңартылуын қамтамасыз етеді.

Бұған дейін Қазақ ұлттық хореография академиясының TÜRKÜNİB құрамына енгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ҰҚК ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті: Қазақстанның бірнеше облысында 50 адам ұсталды
12:24, 23 қыркүйек 2024
ҰҚК ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті: Қазақстанның бірнеше облысында 50 адам ұсталды
Екібастұзда жылумен жабдықтау жүйесіне кең ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізіледі
21:59, 07 ақпан 2023
Екібастұзда жылумен жабдықтау жүйесіне кең ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізіледі
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Алматы қаласының жер қатынастары саласын тексеріп жатыр
10:49, 24 сәуір 2023
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Алматы қаласының жер қатынастары саласын тексеріп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: