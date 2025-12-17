Президент Алматыда ауаның ластану деңгейін төмендету жолын айтып берді
Президент энергетика саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған жиында Қазақстанның энергетикалық әлеуетін нығайту – басымдыққа ие міндет екенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент салада таяу жылдары атқарылатын нақты жұмыс бағыттарын атап өтті
Оның сөзінше, биыл батыс аймақтардың электр желісін күшейтетін бірегей жоба аяқталады.
"Бұл жоба Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарының энергетикалық тораптарын біріктіреді. Енді осы тораптарды бірыңғай ұлттық энергетика жүйесіне жалғау қажет. Елімізде басқа да ірі жобалар қолға алынып жатыр. Атап айтқанда, Екібастұздағы екінші ГРЭС-те жаңа энергоблоктар салынады. Сондай-ақ үшінші ГРЭС-тің құрылысы басталмақ. Бұл нысандар еліміздегі энергетика жетіспеушілігін жоюға тиіс. 2026 жылы Алматыдағы электр станцияларын жаңғырту – Үкімет пен әкімдік алдында тұрған маңызды мақсат. Сол арқылы ауаның ластану деңгейін төмендетіп, қаланың экологиялық ахуалын жақсарту қажет. Бұған қоса, келесі жылы Қызылорда және Түркістан облыстарында бу-газ қондырғысы бар электр станцияларын толық іске қосу керек. Біз 2035 жылға дейін 26 гигаваттан астам қуат көзін өндіретін нысандарды іске қосуды жоспарлап отырмыз", – деді Мемлекет басшысы.
Бұған дейін Мемлекет басшысының энергетика саласы қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтағанын жазғанбыз.
