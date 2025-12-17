#Халық заңгері
Қоғам

Таразда полицейлер есірткіні жасырын қойып кетушіні қолға түсірді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында 22 жастағы ер адамды Тараз қаласында есірткі заттарын жасырын қойып кету кезінде ұстады.

Күдіктіні жеке тінту кезінде жалпы салмағы 14,13 грамм болатын ұнтақ тәрізді зат салынған 30 орама тәркіленді.

Сонымен қатар оның тұрғылықты мекенжайы бойынша санкцияланған тінту барысында салмағы 926,827 грамм болатын ұнтақ тәрізді зат табылды.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат синтетикалық есірткі құралы — альфа-PVP болып шықты. Жалпы салмағы 940 грамм 957 миллиграмды құрады.

Аталған дерекке қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігі — "Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды немесе олардың аналогтарын аса ірі мөлшерде заңсыз сатып алу, сақтау, сату мақсатында тасымалдау, жөнелту не өткізу" бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта осы қылмысқа қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтауға бағытталған қажетті жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Астана полицейлері есірткі қойып кетушіні ұстады
17:58, 01 ақпан 2023
Астана полицейлері есірткі қойып кетушіні ұстады
Павлодарда полиция есірткі қойып кетушіні қолға түсірді
11:57, 11 наурыз 2024
Павлодарда полиция есірткі қойып кетушіні қолға түсірді
Атырауда есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
11:37, 08 сәуір 2025
Атырауда есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
