Қоғам

Алматы облысы аумағындағы ҮАААЖ қосылатын жолдарды ұзарту Алматы қаласының бюджеті есебінен жүзеге асырылады

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 15:03 Фото: Zakon.kz
Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифинг барысында Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды көлік инфрақұрылымын дамытуға және қоғамдық көліктің тиімді жүйесін қалыптастыруға бағытталған кешенді жобалардың іске асырылып жатқанын мәлімдеді.

Әкімнің айтуынша, қалада жол инфрақұрылымы бағытында бірқатар маңызды жоба қолға алынған. Биыл Сейфуллин даңғылы мен Жансүгіров көшесінің қиылысындағы жолайырық пайдалануға берілді, Абай даңғылы ұзартылып, қозғалыс ашылды, 35 шақырым жаңа автомобиль жолы салынды, сондай-ақ 281 шақырым жолға орташа жөндеу жүргізілді. Соның нәтижесінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 95 пайызға жетті.

Сонымен қатар, №7 қалалық аурухана мен "Сәлем" базары маңында екі көлік тоқтайтын кешенінің құрылысы аяқталды. Қоғамдық көлік бағыттарының ыңғайлы ауысуын және өзара байланысын қамтамасыз ету мақсатында "Саяхат" көлік тоқтайтын торап аумағында жұмыс жалғасып жатыр.

Қаланың қоғамдық көлік паркін жаңғырту аясында биыл 940 газбен жүретін автобус сатып алынды, оның ішінде 340 бірлігіне жеке тасымалдаушылар қаржы бөлген. Сондай-ақ жеке компаниялар 153 электробус сатып алды. Осы жылы жолаушылар саны 33 пайызға өсіп, тәулігіне 1,6 млн жол жүру санына жетті.


"Қаланың заманауи көлік жүйесін қалыптастыру – Алматының негізгі басымдықтарының бірі. Осыған байланысты Алматы облысы аумағында радиалды жолдарды ұзарту және жолайырықтарын салу туралы шешім қабылданды. Бұл жобалар Алматы қаласының бюджеті есебінен жүзеге асырылады. Соның нәтижесінде Үлкен Алматы айналма автомобиль жолымен (ҮАААЖ) көлік байланысы жедел әрі агломерацияның өзара байланысы күшейеді. Сондай-ақ 2026 жылы "Қалқаман" метро бекетін пайдалануға беру жоспарланып отыр. Алдағы үш жыл ішінде бірінші желі "Барлық" базарына дейін жеткізіледі. Қазіргі таңда метроның екінші және үшінші желілері жобаланып жатыр. Жоғары жылдамдықты БРТ бағытын дамыту жалғасады. Үш жаңа автобус паркін салу жұмыстары басталды. Автобус жүргізушілерінің қауіпсіздігі мен демалысын қамтамасыз ету үшін 20 тұрақ-айналу алаңы салынады. Сонымен қатар көлікке ауысып мінуге арналған үш торап құрылып, бұл қала мен қала маңын байланыстыратын ыңғайлы ауысу нүктесіне айналады", – деді Дархан Сатыбалды.
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі BRT желілерінің құрылыс жұмыстарының қарқынын арттыруды тапсырды
13:58, 29 шілде 2025
Алматы әкімі BRT желілерінің құрылыс жұмыстарының қарқынын арттыруды тапсырды
Алматыда көлік жүйесін жаңғырту жеделдетіледі: 2026 жылы BRT мен LRT жобалары басталады
14:40, 10 желтоқсан 2025
Алматыда көлік жүйесін жаңғырту жеделдетіледі: 2026 жылы BRT мен LRT жобалары басталады
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды әлеуметтік және білім беру нысандарының құрылысымен танысты
12:53, 22 қазан 2025
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды әлеуметтік және білім беру нысандарының құрылысымен танысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
