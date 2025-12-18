СҚО-да полицейлер жоғалған 45 жылқыны тауып, иелеріне қайтарды
Малдың жоғалуына байланысты табыншы аудандық полиция бөліміне жүгінген. Оның айтуынша, жылқыларды өз күшімен іздеу нәтижесіз болып, тек үш мал ғана табылған.
Оқиғаға жедел ден қойған аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері бес іздестіру тобын құрды. Іздестіру жұмыстарына полиция қызметкерлерімен қатар орман шаруашылығының мамандары мен жергілікті тұрғындар тартылды. Іздеу барысында жылу бейнелеуіштерімен жабдықталған екі дрон қолданылып, жұмыстар тәуліктің түнгі мезгілінде де үздіксіз жүргізілді.
Іздестіру шаралары бес күнге созылып, шамамен 30 шақырым аумақ қамтылды. Ұшқышсыз ұшу аппараттары өз тиімділігін дәлелдеп, олардың көмегімен жылқы үйірлерінің орналасқан жері анықталды. Белгіленген нүктелерге жедел түрде іздестіру топтары жіберілді.
Орманды алқаптар мен батпақты жерлерден тұратын күрделі жер бедері іздеу жұмыстарын едәуір қиындатқанына қарамастан, тәртіп сақшылары мен еріктілердің үйлесімді әрекетінің нәтижесінде барлық жоғалған жылқылар табылып, иелеріне аман-есен қайтарылды.
Анықталғандай, табыншы малды қараусыз, еркін жайып жіберуге жол берген. Осыған байланысты ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция қызметкерлері мұндай жағдайлар мал ұрлығының негізгі себептерінің бірі екенін еске салды.
Қазіргі уақытта облыс аумағында "Мал ұрлығы" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Оның аясында полиция қызметкерлері үй жануарлары мен ет өнімдерін сату және тасымалдау кезінде ветеринариялық талаптардың сақталуын, мал сою орындарын, сондай-ақ жайылым аумақтарын тексеріп жатыр.