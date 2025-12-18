Қостанай облысында жабық жолда тәртіп бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
Оқиға 16 желтоқсан күні Арқалық қаласына жақын орналасқан Жезқазған - Петропавл автожолының жабық учаскесінде тіркелді. Қолайсыз ауа райы салдарынан, атап айтқанда боран болып, көріну қашықтығы 40 метрден аспағандықтан, бұл бағытта қозғалыс толықтай шектелген болатын.
Күндіз полиция қызметкерлері 100-ге жуық автокөліктен тұратын колоннаны қауіпсіз аймаққа алып өту барысында Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің жүргізушісі күтпеген жерден колонна тәртібін бұзып, басып озуға әрекет жасаған. Осылайша ол өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне нақты қатер төндірді.
Полиция қызметкерлерінің көлікті тоқтату жөніндегі заңды талаптарына бағынбаған жүргізуші Фурманов ауылы бағытына бет алған. Соған қарамастан, колонна белгіленген межеге ешқандай оқиғасыз жеткізілді.
Кейін құқық бұзушы анықталып, оның Арқалық қаласының 37 жастағы тұрғыны екені белгілі болды. Сот шешімімен ол жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төндіргені және полиция қызметкерлерінің заңды талаптарын орындамағаны үшін кінәлі деп танылып, 117 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.