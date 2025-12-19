Цехтағы ірі өрт: Шымкентте медициналық керек-жарақтар өртенді
ТЖМ қызметкерлері Шымкентте цехтағы өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Шымкент қаласының Абай ауданындағы Қатын көпір шағын ауданында медициналық бұйымдар шығаратын цехта өрт шықты.
"Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт дер кезінде сөндірілді. Өрт сөндірушілер жалынның таралуына жол бермей, материалдық шығынды барынша азайтты", - делінген хабарламада.
Өрттің жалпы аумағы - 124 шаршы метр.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
