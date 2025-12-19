#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Цехтағы ірі өрт: Шымкентте медициналық керек-жарақтар өртенді

Цехтағы ірі өрт: Шымкентте медициналық керек-жарақтар өртенді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 18:21 Сурет: видео скрині
ТЖМ қызметкерлері Шымкентте цехтағы өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Шымкент қаласының Абай ауданындағы Қатын көпір шағын ауданында медициналық бұйымдар шығаратын цехта өрт шықты.

"Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт дер кезінде сөндірілді. Өрт сөндірушілер жалынның таралуына жол бермей, материалдық шығынды барынша азайтты", - делінген хабарламада.

Өрттің жалпы аумағы - 124 шаршы метр.

Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Оралда заңсыз сатылған автокөлік иесіне қайтарылды
19:18, Бүгін
Оралда заңсыз сатылған автокөлік иесіне қайтарылды
Астанада тұрмыстық қалдықтар полигоны аумағында ірі өрт шықты
17:38, 25 маусым 2024
Астанада тұрмыстық қалдықтар полигоны аумағында ірі өрт шықты
Шымкентте жеңіл көлік өртенді
19:59, 31 желтоқсан 2024
Шымкентте жеңіл көлік өртенді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: