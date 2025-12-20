#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда конькиді қайда тегін тебуге болады

Алматыда қайда конькиді тегін тебуге болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.12.2025 21:49 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025-2026 жылдардың қысқы маусымында қала аумағында 11 әлеуметтік (тегін) мұз айдыны жұмыс істейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған мұз айдындары келесі аудандарда орналасқан:

  • Бостандық ауданы – Тұңғыш Президент саябағы және Тұңғыш Президент Қорының саябағы (Ганди көшесі);
  • Алатау ауданы – Almaty Arena;
  • Медеу ауданы – Республика сарайы, "Халық Арена", 28 панфиловшылар саябағы;
  • Наурызбай ауданы – аудан әкімдігі аумағында;
  • Түрксіб ауданы – "Авиатор" стадионы;
  • Жетісу ауданы – Kokjiek Garden және "Гүлдер" саябақтары;
  • Алмалы ауданы – ҚБТУ автотұрағы аумағында.

Әлеуметтік мұз айдындар қыс бойы ашық болады, кіру тегін.

Айдос Қали
