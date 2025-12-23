Қазақстанда 2026 жылға шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы белгіленді
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 12 желтоқсанда "2026 жылға Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тарту квотасын белгілеу туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылға Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота жұмыс күші санына пайыздық қатынаста мынадай мөлшерде белгіленді:
- жұмыс берушіге жергілікті атқарушы орган беретін рұқсаттар бойынша – 0,25%;
- еңбек иммигранттарын тарту үшін – 2,9%.
Аталған бұйрық 2026 жылғы 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін хабарланғандай, ағымдағы жылдың тамыз айында шетелдік жұмысшыларды тартуға арналған квота мынадай түрде қайта бөлінген:
- жұмыс берушіге жергілікті атқарушы орган беретін рұқсаттар бойынша квота 0,2%-дан 0,25%-ға дейін ұлғайтылды;
- еңбек иммигранттарын тартуға арналған квота 3%-дан 2,95%-ға дейін төмендетілді.
