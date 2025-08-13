#Қазақстан
Құқық

Қазақстанда 2025 жылға шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы қайта бөлінді

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 09:24 Фото: Zakon.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 1 тамыздағы бұйрығымен Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу туралы бұйрыққа өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанда 2025 жылға арналған шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы жұмыс күші санына қатысты келесі пайыздық қатынаста белгіленді:

  • Жергілікті атқарушы орган жұмыс берушіге беретін рұқсаттар бойынша квота 0,2%-дан 0,25%-ға дейін ұлғайды;
  • Үй шаруашылықтарында жұмыс істеу үшін тартылатын еңбек иммигранттарына арналған квота 3%-дан 2,95%-ға дейін қысқарды.

Аталған бұйрық 2025 жылғы 23 тамыздан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін хабарланғандай, 2024 жылы жалпы квота республикадағы жұмыс күші санына қатысты 0,23% мөлшерінде немесе 22 мың бірлік болып белгіленген болатын.

Ал үй шаруашылықтарында жұмыс істеу үшін тартылатын еңбек иммигранттарына арналған квота жұмыс күші санына қатысты 3,1% немесе 271,3 мың бірлік болып белгіленді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
