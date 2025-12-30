#Халық заңгері
Қоғам

2026 жылы Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы бекітілді

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 13:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде квота бойынша жұмыс істейтін шетел азаматтары қандай лауазымдарды атқара алатыны туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Релизге сәйкес, ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында министрлік әр жыл сайын жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне байланысты Қазақстанға шетелдік еңбек күшін (ШЕК) тартуға квота белгілейді және бөледі.

"2026 жылға арналған жалпы квота республикадағы еңбек ресурстарының санының 0,25%-ы мөлшерінде белгіленді", – деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.

2026 жылы ШЕК-ті тартуға арналған квота төрт категорияға былай бөлінеді:

  • Бірінші категория (басшылар және олардың орынбасарлары) – 726 рұқсат;
  • Екінші категория (құрылымдық бөлімшелердің басшылары) – 3 402 рұқсат;
  • Үшінші категория (мамандар) – 5 893 рұқсат;
  • Төртінші категория (білікті жұмысшылар) – 3 131 рұқсат;

Сонымен қатар, маусымдық жұмыстарға 4 994 адам тартылуы мүмкін.

Министрлік атап өткендей, 2026 жылы үй шаруашылығында жұмыс істейтін еңбек мигранттарын тартуға арналған квота республикадағы еңбек ресурстарының 2,9%-ы мөлшерінде белгіленген.

Еске салсақ, Қазақстанда 2026 жылға шетелдік еңбек күшін тартуға квота 2025 жылғы 23 желтоқсанда бекітілген. Тиісті бұйрық 2 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
