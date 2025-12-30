Әр отбасы мүшесіне 302 мың теңге: Қазақстанда қандастар мен көшіп келгендерге төлемдер артады
2025 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде келесі жылы қандастар мен көшіп келгендерге көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралары туралы хабарланды, деп жазады Zakon.kz.
Берілген ақпаратқа сәйкес, 2026 жылы регионалдық қабылдау квотасына енген қандастар мен көшіп келгендерге келесі мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіледі:
- Қоныс аударуға субсидия – әр отбасы мүшесіне біржолғы төлем 70 АЕК (302 750 теңге, 2025 жылы – 275 240 теңге);
- Тұрғын үйді жалға алу және коммуналдық қызметтерге субсидия – ай сайын 15–30 АЕК мөлшерінде (64 875–129 750 теңге, 2025 жылы – 58 980–117 960 теңге) бір отбасыға;
- Қоныс аударуға көмек көрсететін жұмыс берушілерге субсидия – 400 АЕК (1 730 000 теңге, 2025 жылы – 1 572 800 теңге);
- қысқа мерзімді кәсіби оқытуға жолдамалар;
- еңбекке орналастыру немесе кәсіпкерлікті дамытуға қолдау;
- тұрғын үй сатып алуға арналған экономикалық мобильдік сертификаттар.
Айта кетейік, төлем мөлшері 2026 жылы АЕК 4 325 теңге болып белгіленгендіктен өсті (2025 жылы – 3 932 теңге).
Сонымен қатар, министрлік 2026 жылға қандастар мен көшіп келгендерді қабылдау бойынша регионалдық квотаны бекіткенін хабарлады.
"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен 2026 жылға қандастар мен көшіп келгендерді қабылдау бойынша регионалдық квота 8 278 адамға белгіленді. Бұл бұйрықтың мақсаты – қандастар мен көшіп келгендерді Үкімет белгілеген өңірлерде тиімді орналастыру", – делінген Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарламасында.
Аймақтық квота келесі өңірлер бойынша бөлінді:
Қандастар үшін:
- Павлодар облысы – 977 адам
- Ақмола облысы – 285 адам
- Абай облысы – 264 адам
- Шығыс Қазақстан облысы – 200 адам
- Солтүстік Қазақстан облысы – 200 адам
- Қостанай облысы – 200 адам
- Атырау облысы – 125 адам
- Батыс Қазақстан облысы – 30 адам
Көшіп келгендер үшін:
- Солтүстік Қазақстан облысы – 2 820 адам
- Павлодар облысы – 1 655 адам
- Шығыс Қазақстан облысы – 600 адам
- Қостанай облысы – 485 адам
- Абай облысы – 275 адам
- Ұлытау облысы – 125 адам
- Қарағанды облысы – 37 адам
Еске салсақ, 2026 жылға қандастар мен көшіп келгендерді қабылдау бойынша регионалдық квотаға қатысты бұйрық 2025 жылғы 24 желтоқсанда күшіне енді.
