Қазақстанда демалыс пен мереке күндеріндегі жұмыс үшін жалақы қалай есептеледі
ҚР ЕХӘҚМ мемлекеттік Еңбек инспекциясы комитетінің бас сарапшысы Бибарыс Тәңірбергенұлының айтуынша, ҚР Еңбек кодексінің 79-бабына сәйкес, жұмыс беруше үстеме жұмыс уақытын, түнгі уақыттағы жұмысты, демалыс, мереке күндерін, іссапардағы уақытты бөлек есепке алуға міндетті.
Сондай-ақ, ол Еңбек кодексінің 110-бабына сәйкес, түнгі уақытта жұмыс істеген әрбір сағат еңбек немесе ұжымдық шарттың және жұмыс берушінің актісінің талаптарына сай жоғарылатылған мөлшерде төленетінін атап өтті. Алайда бұл төлем қызметкердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесінен кемінде бір жарым есе төмен болмауға тиіс.
Бұдан бөлек, егер түнгі уақыттағы жұмыс мереке немесе демалыс күнімен сәйкес келсе, еңбекақы екі бөлек есептеледі: түнгі сағаттар үшін – осы баптың бірінші бөлігіне сәйкес, ал мереке немесе демалыс күндеріндегі жұмыс сағаттары үшін – осы Кодекстің 109-бабына сәйкес төленеді.
Мереке және демалыс күндеріндегі жұмыс үшін еңбекақы еңбек немесе ұжымдық шарттың және (немесе) жұмыс берушінің актісінің талаптарына сай жоғарылатылған мөлшерде төленеді, бірақ қызметкердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесінен кемінде бір жарым есе төмен болмауы керек.
